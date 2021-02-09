от 1500 руб., гарантия от 1 года
При обнаружении клопов в квартире или доме, провести обработку необходимо как можно скорее, чтобы оградить от болезней себя и всю семью.
|Количество комнат
|Обработка помпой
|Холодный туман
|Холодный туман и помпа
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Холодный туман, помпа
+ барьерная зашита
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Места общ. пользования
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2000 руб.
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3000 руб.
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3500 руб.
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4000 руб.
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1 комн. квартира
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3000 руб.
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3500 руб.
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4000 руб.
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4500 руб.
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2 комн. квартира
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3500 руб.
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4000 руб.
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4500 руб.
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5000 руб.
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3 комн. квартира
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4000 руб.
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4500 руб.
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5000 руб.
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5500 руб.
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4 комн. квартира
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4500 руб.
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5000 руб.
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5500 руб.
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6000 руб.
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Срок гарантии
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1 год
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1 год
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1 год
|
1 год
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Обработка коммерческих помещений
|Площадь помещения
|Стоимость обработки
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до 50 м²
|
1800 руб.
|
до 100 м²
|
2800 руб.
|
до 300 м²
|
25 руб./м²
|
до 500 м²
|
20 руб./м²
|
до 1000 м²
|
15 руб./м²
|
до 2500 м²
|
10 руб./м²
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методы обработки:
Места обработки
Квартиры и частные дома, дачи
Кафе, столовые, рестораны
Пищевые помещения
Магазины и торговые центры
Складские помещения
Подвальные помещения
Гостиницы, отели, базы отдыха
Детские сады, учебные заведения
Медицинские учреждения
Как происходит обработка:
Вам необходимо подготовить помещение по рекомендациям, которые мы дадим.
Далее за работу берётся наш дезинсектор:
● обговаривает с Вами удобное время обработки;
● после обнаружения клопов, устраняет их, и ликвидирует источники заражения;
● обрабатывает все возможные пути по которым насекомые перемещаются внутри помещения;
● обрабатывает пути, по которым насекомые проникают от соседей — дверные и оконные проёмы, вентиляционные пути и другие каналы коммуникации;
● даёт рекомендации во избежании повторного заражения, и инструктирует о дальнейших действиях после обработки;
● предоставляет договор, содержащий реквизиты нашей компании, информацию о выполненной работе а так же сроки гарантии.
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Минимальная стоимость профессиональной обработки — 1500 рублей
Полезная информация о клопах
Чем опасны клопы?
После физического контакта с такими насекомыми появляется нестерпимый зуд, который часто сопровождает развитие аллергической реакции. При этом тело покрывается красными пятнами, участки кожи, где были сделаны проколы, отекают. Если по утрам стали появляться следы укусов, которые формируют подобие дорожек, нужно изучить вопрос, чем опасен клоп для человека, чтобы предупредить развитие осложнений.
Интенсивность аллергии зависит от степени чувствительности организма, склонности к негативной реакции. У некоторых людей признаки укусов отсутствуют, но это не значит, что паразиты неопасны для других своих жертв. Кроме того, симптомы иногда слабее проявляются только на начальном этапе. По мере накопления аллергена в организме человека интенсивность признаков постепенно возрастает, если при этом причина аллергии продолжает оказывать влияние.
Откуда берутся клопы?Кочуют из других помещений (от соседей) Клопы бродят по трубам и стенам, а также вентиляционным отводам в многоквартирных домах. Поэтому необходимо все щели герметизировать силиконом или гипсом (трубы центрального отопления, газо- и водоснабжения, а также щели в полах). Мы привозим их из командировок Клопы встречаются на многих видах транспорта: в поездах, в самолетах, автобусах и такси. Из общественных мест Клопы могут находиться во многих популярных общественных местах. Чаще всего паразиты цепляются к одежде в местах, где человек долгое время проводит сидя. В таких как кинотеатры, театры, салоны, клиники и т.д. Ночлежки Клопы наиболее активны при малоинтенсивном освещении, т.е. ночью и местах где есть люди: кровати, кушетки, диваны и кресла. Здесь у насекомых достаточно много времени, чтобы подкрепиться. В связи со всем вышесказанным именно отели, хостелы, пансионы, общежития, мотели являются одним их основных источников появления постельных клопов в наших домах. Возвращаясь с экскурсий, деловых поездок, пионерских лагерей люди привозят с собой сувениры в виде клопов.
Где искать клопов?Клопы гнездятся в щелях мебели, в частности мягкой, в кроватях, матрасах, в рамках картин, в дверных и оконных щелях, в электрических розетках, под обоями и т.д. Они любят темные и укромные места. Паразиты избегают света. Они должны иметь доступ к «столовой» — человеку, и поэтому в основном селятся в наших спальнях. Насекомые обитают в непосредственной близости с людьми, чтобы спокойно подкрепиться кровью во время сна.
Самостоятельная борьба с клопами
С насекомыми можно бороться несколькими методами, наиболее часто используемые это:
Борьба с клопами химическими методами:
— методом опрыскивания;
— обработка поверхностей сыпучими средствами;
— свечи с инсектицидом.
Борьба с клопами физическими органическими методами:
— прогрев помещения до 60C;
— локальная обработка паром с использованием паровых парогенераторов;
— вакуумирование и физическое удаление.
Как долго живут клопы без крови?
Без питания в виде крови или при некомфортной температуре в помещении клопы могут замедлять свой метаболизм и впадать в анабиоз длительностью до 7-ми лет или массово мигрировать в соседние помещения.
Поэтому полное отсутствие людей и питомцев в доме на полгода или год в борьбе с клопами не помогает.
Мифы о постельных клопах
Насекомым приписывают различные мифы. Это чаще всего связано с недостаточными знаниями этих паразитов.
Одним из мифов является утверждение, что от клопов невозможно окончательно избавится, а места обитания – постельное белье, кровати и мебель лучше всего сжечь или выбросить.
Клопы могут длительное время (до семи лет) жить без кормильца, так называемая многолетняя гибернация. Фактически спячка длится не более 12 месяцев.
Еще одним популярным мифом является необычный интеллект насекомых, которые десантируются с потолка на спящую жертву. Такое может произойти по чистой случайности. Из-за специфического строения ножек паразит не способен перемещаться по потолку или скользким поверхностям.
Другим мифом является избирательность, например, по группе крови, курению и т. д.
Когда клоп голоден он кусает всех в зоне досягаемости без исключения. Например, пара спит в одной постели утром на теле женщины появляются красные следы, пятна, маленькие зудящие пузыри и т.д., а у мужчины ничего нет. Это свидетельствует только об одном – клопы кусали обоих, но женщина подвержена аллергической реакции на вещества, проникшие во время укуса, а мужчина нет. Во время укуса клоп впрыскивает под кожу местные анестезирующие и разжижающие кровь вещества, так называемые антикоагулянты, которые могут вызвать всевозможные аллергии.
Следующий миф о переносе инфекционных заболеваний и ВИЧ через укусы клопов. Это также не является правдой. Это один из немногих «утешительных» фактах о клопах.
Клопы заводятся у «грязнуль». Это один из наиболее распространенных мифов о постельных клопах. Это также одна из причин, по которой люди избегают темы появления клопов в их квартирах и относятся к проблеме как к табу. Чтобы не быть осужденными за нечистоплотность. Клопы встречаются как в помещениях с непревзойденным стандартом чистоты (например, дорогих отелях), так обычных ветхих домах. Хотя во втором случае размножаются быстрее.
Часто задаваемые вопросы
Мы применяем только сертифицированные препараты одобренные Роспотребнадзором. Они безопасны для человека, животных и комнатных растений.
Дезинсектор проводит обработку в специальном влагозащитном костюме и профессиональном респираторе, как того требует техника безопасности для данного вида работ. Но не смотря на высокий профиль безопасности используемых химикатов, мы не рекомендуем заказчику находится в помещении на момент их распыления. Поскольку это может быть небезопасно для органов дыхания или кожных покровов, особенно для людей с отягощенным аллергическим анамнезом.
После дезинсекции необходимо выдержать экспозицию (оседание частиц и выветривание паров химиката) 2-3 часа. А затем, находясь в помещении, дополнительно его проветрить около 30 минут.
После проветривания помещения будет сохраняться специфический запах, характерных для профессиональных препаратов – это сигнальная отдушка, которая указывает на то, что препарат нанесен на обработанные участки, а также предотвращает возможный контакт химиката с домашними животными.
Чтобы подготовиться к обработке от клопов, необходимо произвести небольшие подготовительные работы:
● Отодвинуть мебель от стен и по возможности разобрать её, для того, чтобы получить доступ к укромным местам.
● Снять картины, ковры, часы, фоторамки, занавески.
● Вынести животных и комнатные растения.
● Упаковать плотно в пакеты все личные вещи.
● Покинуть помещение.
Помните, что обработка химикатами может представлять опасность при самостоятельном использовании, доверьте работу профессионалам. Мы выполняем все быстро и на высоком уровне.
Если в помещении поселились насекомые, то они очень быстро распространятся и по другим комнатам. Поэтому необходимо обрабатывать не только одну комнату, где вы обнаружили нежелательных гостей, но и все возможные места их гнездования.
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