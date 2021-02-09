Мифы о постельных клопах

Насекомым приписывают различные мифы. Это чаще всего связано с недостаточными знаниями этих паразитов.

Одним из мифов является утверждение, что от клопов невозможно окончательно избавится , а места обитания – постельное белье, кровати и мебель лучше всего сжечь или выбросить.

Клопы могут длительное время (до семи лет) жить без кормильца , так называемая многолетняя гибернация. Фактически спячка длится не более 12 месяцев.

Еще одним популярным мифом является необычный интеллект насекомых , которые десантируются с потолка на спящую жертву. Такое может произойти по чистой случайности. Из-за специфического строения ножек паразит не способен перемещаться по потолку или скользким поверхностям.

Другим мифом является избирательность , например, по группе крови, курению и т. д.

Когда клоп голоден он кусает всех в зоне досягаемости без исключения. Например, пара спит в одной постели утром на теле женщины появляются красные следы, пятна, маленькие зудящие пузыри и т.д., а у мужчины ничего нет. Это свидетельствует только об одном – клопы кусали обоих, но женщина подвержена аллергической реакции на вещества, проникшие во время укуса, а мужчина нет. Во время укуса клоп впрыскивает под кожу местные анестезирующие и разжижающие кровь вещества, так называемые антикоагулянты, которые могут вызвать всевозможные аллергии.

Следующий миф о переносе инфекционных заболеваний и ВИЧ через укусы клопов. Это также не является правдой. Это один из немногих «утешительных» фактах о клопах.

Клопы заводятся у «грязнуль». Это один из наиболее распространенных мифов о постельных клопах. Это также одна из причин, по которой люди избегают темы появления клопов в их квартирах и относятся к проблеме как к табу. Чтобы не быть осужденными за нечистоплотность. Клопы встречаются как в помещениях с непревзойденным стандартом чистоты (например, дорогих отелях), так обычных ветхих домах. Хотя во втором случае размножаются быстрее.