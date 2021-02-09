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Уничтожение клопов
в квартирах и домах
в Москве и Московской области

от 1500 руб., гарантия от 1 года

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Работаем
круглосуточно
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Гарантия
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Полная
анонимность

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Более 20 000
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с СанПиН

При обнаружении клопов в квартире или доме, провести обработку необходимо как можно скорее, чтобы оградить от болезней себя и всю семью.

Цены на уничтожение клопов

Количество комнат Обработка помпой Холодный туман Холодный туман и помпа Холодный туман, помпа
+ барьерная зашита
Места общ. пользования
2000 руб.
3000 руб.
3500 руб.
4000 руб.
1 комн. квартира
3000 руб.
3500 руб.
4000 руб.
4500 руб.
2 комн. квартира
3500 руб.
4000 руб.
4500 руб.
5000 руб.
3 комн. квартира
4000 руб.
4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.
4 комн. квартира
4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.
6000 руб.
Срок гарантии
1 год
1 год
1 год
1 год

Также действуют скидки!

Обработка коммерческих помещений

Площадь помещения Стоимость обработки
до 50 м²
1800 руб.
до 100 м²
2800 руб.
до 300 м²
25 руб./м²
до 500 м²
20 руб./м²
до 1000 м²
15 руб./м²
до 2500 м²
10 руб./м²

Получите быстрый расчет стоимости уничтожения вредителей

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методы обработки:

Места обработки

Наша служба выполнит весь комплекс мероприятий по уничтожению на любом объекте

Квартиры и частные дома, дачи

Кафе, столовые, рестораны

Пищевые помещения

Магазины и торговые центры

Складские помещения

Подвальные помещения

Гостиницы, отели, базы отдыха

Детские сады, учебные заведения

Медицинские учреждения

Как происходит обработка:

Вам необходимо подготовить помещение по рекомендациям, которые мы дадим.
Далее за работу берётся наш дезинсектор:

обговаривает с Вами удобное время обработки;
после обнаружения клопов, устраняет их, и ликвидирует источники заражения;
обрабатывает все возможные пути по которым насекомые перемещаются внутри помещения;
обрабатывает пути, по которым насекомые проникают от соседей — дверные и оконные проёмы, вентиляционные пути и другие каналы коммуникации;
даёт рекомендации во избежании повторного заражения, и инструктирует о дальнейших действиях после обработки;
предоставляет договор, содержащий реквизиты нашей компании, информацию о выполненной работе а так же сроки гарантии.

РАБОТАЕМ ПО СХЕМЕ

Вы оставляете заявку или звоните
1 этап
Оцениваем степень зараженности
2 этап
Заключаем договор
3 этап
Заказчик изолируется
4 этап
Уничтожаем насекомых
5 этап
Вы получаете чистое помещение
Последний этап

Очаги клопов:

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Мы быстро приедем и избавим Вас от клопов раз и навсегда!
Минимальная стоимость профессиональной обработки — 1500 рублей

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Полезная информация о клопах

Чем опасны клопы?

После физического контакта с такими насекомыми появляется нестерпимый зуд, который часто сопровождает развитие аллергической реакции. При этом тело покрывается красными пятнами, участки кожи, где были сделаны проколы, отекают. Если по утрам стали появляться следы укусов, которые формируют подобие дорожек, нужно изучить вопрос, чем опасен клоп для человека, чтобы предупредить развитие осложнений.
Интенсивность аллергии зависит от степени чувствительности организма, склонности к негативной реакции. У некоторых людей признаки укусов отсутствуют, но это не значит, что паразиты неопасны для других своих жертв. Кроме того, симптомы иногда слабее проявляются только на начальном этапе. По мере накопления аллергена в организме человека интенсивность признаков постепенно возрастает, если при этом причина аллергии продолжает оказывать влияние.

Откуда берутся клопы?

Кочуют из других помещений (от соседей) Клопы бродят по трубам и стенам, а также вентиляционным отводам в многоквартирных домах. Поэтому необходимо все щели герметизировать силиконом или гипсом (трубы центрального отопления, газо- и водоснабжения, а также щели в полах). Мы привозим их из командировок Клопы встречаются на многих видах транспорта: в поездах, в самолетах, автобусах и такси. Из общественных мест Клопы могут находиться во многих популярных общественных местах. Чаще всего паразиты цепляются к одежде в местах, где человек долгое время проводит сидя. В таких как кинотеатры, театры, салоны, клиники и т.д. Ночлежки Клопы наиболее активны при малоинтенсивном освещении, т.е. ночью и местах где есть люди: кровати, кушетки, диваны и кресла. Здесь у насекомых достаточно много времени, чтобы подкрепиться. В связи со всем вышесказанным именно отели, хостелы, пансионы, общежития, мотели являются одним их основных источников появления постельных клопов в наших домах. Возвращаясь с экскурсий, деловых поездок, пионерских лагерей люди привозят с собой сувениры в виде клопов.

Где искать клопов?

Клопы гнездятся в щелях мебели, в частности мягкой, в кроватях, матрасах, в рамках картин, в дверных и оконных щелях, в электрических розетках, под обоями и т.д. Они любят темные и укромные места. Паразиты избегают света. Они должны иметь доступ к «столовой» — человеку, и поэтому в основном селятся в наших спальнях. Насекомые обитают в непосредственной близости с людьми, чтобы спокойно подкрепиться кровью во время сна.

Самостоятельная борьба с клопами

С насекомыми можно бороться несколькими методами, наиболее часто используемые это:
Борьба с клопами химическими методами:
— методом опрыскивания;
— обработка поверхностей сыпучими средствами;
— свечи с инсектицидом.
Борьба с клопами физическими органическими методами:
— прогрев помещения до 60C;
— локальная обработка паром с использованием паровых парогенераторов;
— вакуумирование и физическое удаление.

Как долго живут клопы без крови?

Без питания в виде крови или при некомфортной температуре в помещении клопы могут замедлять свой метаболизм и впадать в анабиоз длительностью до 7-ми лет или массово мигрировать в соседние помещения.

Поэтому полное отсутствие людей и питомцев в доме на полгода или год в борьбе с клопами не помогает.

Мифы о постельных клопах

Насекомым приписывают различные мифы. Это чаще всего связано с недостаточными знаниями этих паразитов.
Одним из мифов является утверждение, что от клопов невозможно окончательно избавится, а места обитания – постельное белье, кровати и мебель лучше всего сжечь или выбросить.
Клопы могут длительное время (до семи лет) жить без кормильца, так называемая многолетняя гибернация. Фактически спячка длится не более 12 месяцев.
Еще одним популярным мифом является необычный интеллект насекомых, которые десантируются с потолка на спящую жертву. Такое может произойти по чистой случайности. Из-за специфического строения ножек паразит не способен перемещаться по потолку или скользким поверхностям.
Другим мифом является избирательность, например, по группе крови, курению и т. д.
Когда клоп голоден он кусает всех в зоне досягаемости без исключения. Например, пара спит в одной постели утром на теле женщины появляются красные следы, пятна, маленькие зудящие пузыри и т.д., а у мужчины ничего нет. Это свидетельствует только об одном – клопы кусали обоих, но женщина подвержена аллергической реакции на вещества, проникшие во время укуса, а мужчина нет. Во время укуса клоп впрыскивает под кожу местные анестезирующие и разжижающие кровь вещества, так называемые антикоагулянты, которые могут вызвать всевозможные аллергии.
Следующий миф о переносе инфекционных заболеваний и ВИЧ через укусы клопов. Это также не является правдой. Это один из немногих «утешительных» фактах о клопах.
Клопы заводятся у «грязнуль». Это один из наиболее распространенных мифов о постельных клопах. Это также одна из причин, по которой люди избегают темы появления клопов в их квартирах и относятся к проблеме как к табу. Чтобы не быть осужденными за нечистоплотность. Клопы встречаются как в помещениях с непревзойденным стандартом чистоты (например, дорогих отелях), так обычных ветхих домах. Хотя во втором случае размножаются быстрее.

Клопы являются возбудителями заболеваний:
брюшной тиф
брюшной тиф
туляремия
туляремия
гепатит В
гепатит В
сибирская язва
сибирская язва
чума
чума
бруцеллез
бруцеллез
туберкулез
туберкулез
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Укусы клопов вызывают аллергические реакции
сыпь
сыпь
насморк
насморк
кашель
кашель
отечность
отечность
затрудненное дыхание
затрудненное дыхание
одышка
одышка
дисфункции сердца
дисфункции сердца
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Правильная уборка после обработки
Обработка проведена, прошло уже 4 часа (а может и больше) и вы можете возвращаться в дом. Что нужно делать, чтобы не свести к нулю всю обработку, а что наоборот сделать очень важно.
Важно! Уборка помещения проводится только после проветривания, т.е. после возвращения вы сначала открываете все окна, выходите ещё минут на 20-30 и только потом начинаете уборку)
  • Обязательно одевайте перчатки и маску, во время уборки, не трогайте лицо.
  • Протирать нужно только те поверхности, которых вы будете постоянно касаться: ручки дверей, краны, столы, подлокотники, выключатели и т.д.
  • Уборку проводят мыльно-содовым раствором. Готовится просто на 1л воды 10 гр пищевой соды и 10 гр мыла. Всё тщательно перемешивают до полного растворения.
  • Постельное белье со спальных мест простирать на температуре более 60 градусов и дополнительно прополоскать.
  • На диваны постелить покрывала.
  • Если есть маленькие дети или животные, то нужно помыть полы, но только посередине, по краям, в районе плинтусов- не трогайте!
  • Чем больше средства останется на поверхности, тем больше насекомых получат яд и погибнут.
  • После высыхания средство безопасно для людей и животных.
  • Генеральная уборка не рекомендована в течение месяца.
  • Важно! Пол не пылесосить, а подметать, чтобы насекомые не остались в мешке и не выжили. Всех насекомых смывать строго в унитаз.

Часто задаваемые вопросы

Мы применяем только сертифицированные препараты одобренные Роспотребнадзором. Они безопасны для человека, животных и комнатных растений.

Дезинсектор проводит обработку в специальном влагозащитном костюме и профессиональном респираторе, как того требует техника безопасности для данного вида работ. Но не смотря на высокий профиль безопасности используемых химикатов, мы не рекомендуем заказчику находится в помещении на момент их распыления. Поскольку это может быть небезопасно для органов дыхания или кожных покровов, особенно для людей с отягощенным аллергическим анамнезом.

  • В среднем, обработка помещения площадью 100 кв.м. занимает около 40 минут. Но на продолжительность работы могут влиять такие факторы как: степень зараженности объекта, метод обработки, уровень подготовки помещения перед приездом специалиста и др.

После дезинсекции необходимо выдержать экспозицию (оседание частиц и выветривание паров химиката) 2-3 часа. А затем, находясь в помещении, дополнительно его проветрить около 30 минут.

После проветривания помещения будет сохраняться специфический запах, характерных для профессиональных препаратов – это сигнальная отдушка, которая указывает на то, что препарат нанесен на обработанные участки, а также предотвращает возможный контакт химиката с домашними животными.

Чтобы подготовиться к обработке от клопов, необходимо произвести небольшие подготовительные работы:
Отодвинуть мебель от стен и по возможности разобрать её, для того, чтобы получить доступ к укромным местам.
Снять картины, ковры, часы, фоторамки, занавески.
Вынести животных и комнатные растения.
Упаковать плотно в пакеты все личные вещи.
Покинуть помещение.
Помните, что обработка химикатами может представлять опасность при самостоятельном использовании, доверьте работу профессионалам. Мы выполняем все быстро и на высоком уровне.

Если в помещении поселились насекомые, то они очень быстро распространятся и по другим комнатам. Поэтому необходимо обрабатывать не только одну комнату, где вы обнаружили нежелательных гостей, но и все возможные места их гнездования.

Отличия укусов клопов от комаров
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Только сертифицированные препараты

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Отзывы о нашей работе

Анна П.
Анна П.
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Все вовремя, как договорились . В 6 утра, подстроились под удобное для меня время. Ползучих больше не наблюдаю. Спасибо
Анна Сахарова
Анна Сахарова
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Появились тараканы у нас ,ну решили сами избавиться ,увы не справились))нашла на сайте профиль Алексея ,чему до сих пор очень рада,приехал в оговорённое время ,(очень вежливый молодой человек)за 30 минут все обработал,мы погуляли это время))результат превзошёл все ожидания)))прошло больше двух недель ,и ни одного рыжего у нас не появляеться))можете смело к нему обращаться)
Борис М.
Борис М.
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Быстро, а главное с хорошим результатом, честно, реально избавились от нежданных гостей, поселившихся в Квартире, без разрешения.
Ольга Барченкова
Ольга Барченкова
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Сегодня приезжал молодой человек по имени Семён, провел в квартире дезинфекцию от клопов, остались очень хорошие впечатления, работу выполнил быстро и профессионально.
Ирина Егорова
Ирина Егорова
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У бабушки 93 лет завелись клопы в квартире. Обратилась к Алексею. На все вопросы ответил. Оперативно, быстро, качественно провел диагностику квартиры и обработал от клопов. Цена как обговаривали так и осталась без изменений. Буду обращаться ещё к нему для профилактики. И контактик сохраню.
Хрю Х.
Хрю Х.
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Впечатления начиная с общения положительные. Молодой человек по имени Иван вычислил, что за нечисть проживает у меня в доме, после чего дал ЦУ по обработке поверхностей по окончании трех часов после использования яда. Дают гарантию год, надеюсь, не понадобится))
Гусь Антонов
Гусь Антонов
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Все было быстро. Четко. И по делу. Запах впринципе не значимый. Гостей / тараканов/ пока не видно😂😂😂
Валерия Шаталова
Валерия Шаталова
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Хочу выразить огромную благодарность! Спасибо за помощь! Все сделали быстро чётко и по факту. Результат потрясающий! Огромное профессионалы своего дела. Спасибо большое🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Алёна Бука
Алёна Бука
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1) Цену озвучил с самого начала и она никак не изменилась! (частенько встречаю такое у частных мастеров). 2) дочку кусал непонятно кто. Из насекомых, у нас в квартире встречались только кожееды и те редко и людей обычно не кусают! Но главное, что после обработки укусов нет. Кто бы это ни был, с нами он больше не живёт)) 3)Кот перенёс дезинсекцию на отлично! Вернули в квартиру через 4 часа после обработки, никаких проблем не возникло. Спасибо вам за работу 👍
Ирина В.
Ирина В.
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25 января приехал Алексей на Челюскинскую. Потравил всех тараканов. Супер! Мне осталось только собрать дохлых таракашек и ВСЁ! Благодарю Алексея за качественную работу и пунктуальность.
Екатерина Г.
Екатерина Г.
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Делала дезинфекцию от тараканов в целях профилактики, человек грамотно подошёл к работе, все нужные места обработал. Хоть тараканов не было, обработка была по времени не на скорую руку. Качественно и недорого, результатом довольна.
Вячеслав Сердюков
Вячеслав Сердюков
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Большое спасибо Алексею за оперативность и качественную работу. Все сделал грамотно, дал подробные инструкции. Клопов больше необнаружено!
Алексей Т.
Алексей Т.
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Алексей с Иваном помогали удалить плесень в кварире. Списались в ватсаппе, оценили объем, договорились о времени и цене. Иван - очень вежливый и корректный молодой человек. Все что нужно обработал, все рассказал и объяснил. Видно - ребята хорошо разбираются в том, что делают. Работают честно. Это приятно. Спасибо за работу и сервис!
Rober d. S.
Rober d. S.
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Быстро и результативно справились с проблемой. тараканов было много, понаблюдаем со временем, но работой абсолютно доволен. химикат довольно ядреный в плане запаха, это лучше учесть при обработке. хомячки не пострадали Спасибо, рекомендую!
Vova M.
Vova M.
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Потрясающий профессионализм,видно что человек знает своё дело,и легко ответит на все вопросы простым языком,все сделало четко,быстро и самое главное качественно! Редкость в наше время соблюсти все эти пункты, огромное человеческое Спасибо! Работа была не из лёгких проводили дезинфекцию от насекомых в торговом центре, но совсем справился,без нареканий Благополучия вам !
Виктор Манько
Виктор Манько
Read More
Спасибо Алексею и его напарнику за спасение нас от клопов. Спим уже 3 дня спокойно. Спасибо! Рекомендую Алексея!
Екатерина С.
Екатерина С.
Read More
Всё супер. Быстро, не дорого, качественно!!!! Ребята за один раз избавили мою квартиру от клопов. Мягкую мебель выкидывать не пришлось,,, хотя другие "мастера" говорили, что от неё придётся избавиться! Приятно, что есть люди, которые выполняют свою работу качественно, а не просто деньги рубят😁 Сделали всё очень аккуратно и быстро. Телефончик их себе сохранили,,,, на всякий случай😁😁😁
Нелля З.
Нелля З.
Read More
Работой Алексея довольна. Дома завелись тараканы, своими силами вывести их не удалось. Алексей всего за одну процедуру избавил нас от этой заказы. Хорошо работает, спасибо.
Дмитрий м.
Дмитрий м.
Read More
У нас с соседями появилась проблема с тараканами , долго думали и совещались что делать , в итоге решили всем стояком скинуться и сделать обработку , стали искать в интернете службу , наткнулись на Алексея , почитали отзывы , позвонили пообщались , он приехал с напарником сделали нам хорошую скидку и все обработали , дали рекомендации и честную гарантию , работой остались довольны , Спасибо !!!
Валерия Чаликова
Валерия Чаликова
Read More
Вызывали службу три раза , это просто кошмар , по телефону говорят одно , на деле совсем другое, была проблема с клопами , приехали сказали что туман , по факту стали брызгать из распылителя , сказали так луче , ничего не перевернули , вонь страшная в итоге все без толку трубки не поднимают , в итоге стали искать дальше , наткнулись на Алексея , внушил доверие , он был занят, приехал его напарник Иван , сразу нашёл все очаги , вскрыл наличники , подлокотники , все перевернул , сделал сухую обработку туманом , запаха через три часа уже не было , спустя месяц все отлично , Спасибо огромное вам Алексей !!!
Андрей Кушанов
Андрей Кушанов
Read More
Вызывал Алексея два раза потравить тараканов , первый раз до ремонта когда обои везде были на половину оторваны , результат был хороший , второй раз вызвал его через две недели после того как все ободрал , он мне сразу сказал что есть вероятность повторной обработки , вот уже второй месяц и все отлично , спасибо Алексею , работает качественно и даёт честную гарантию. От подготовки квартиры и ее технического состояния тоже много зависит, имейте ввиду. Спасибо Алексей !!!!
Ольга Горькова
Ольга Горькова
Read More
Вызывали Алексея протравить тараканов в продуктовом магазине. Все знают, где еда, там и эти твари. Сами и ловушки ставили, и гелем мазали, все равно бегают. Решили вызывать профессионалов. Договаривались работу сделать в ночь, нам утром открываться. Алексей приехал, все осмотрел, пошел обработал, все ровно, без спешки, но и не тянулся. Утром, конечно, пришлось помыть все, но запаха не было, открылись, работали. Сейчас уже почти два месяца прошло, ни одного таракана не видно, молодец, спасибо. Работает по договору, берет не дорого, рекомендую.
Диана Ш.
Диана Ш.
Read More
Нужно было срочно провести дезинфекцию по уничтожению клопов, сами пробовали ранее, но безуспешно, вроде и специализированную химию использовали. Вызвали специалиста, все обработал так, что ни одного клопа затем видно не было, однако предупредил, что желательна повторная дезинфекция через пару недель.
Зарема Д.
Зарема Д.
Read More
Два раза в год заказываем дезинфекцию в детский сад. Здание очень старое, постоянно какие-то насекомые появляются. Крайний раз появились желтые муравьи. После обработки их и след простыл, мы снова остались очень довольны. Появление кого-то еще-неизбежно, мы это понимаем, но мы знаем что нам точно помогут справиться с этой проблемой. Спасибо.
Михаил
Михаил
Read More
Спасибо, что избавили нас от такой напасти как клопы. Вместе с домом достались, как бороться с ними понятия не имели. Посоветовали сделать дезинфекцию. Работу сотрудник произвел сертифицированными и безопасным препаратом. Клопы исчезли
Матвеева Валерия
Матвеева Валерия
Read More
Дезинфекция помещений давно уже требовалась в нашем здании и ваши услуги оказались как нельзя кстати. Вышло дешево, но качественно. Обязательно будем обращаться снова!
Konstantin Aksenov
Konstantin Aksenov
Read More
Очень хорошо обработали квартиру, помогло. Самостоятельно мы целый год не могли справиться с тараканами, а тут после одной обработки паразиты полностью исчезли и пока не возвращались
Софья Одинцова
Софья Одинцова
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Спасибо Алексею избавил от тараканов и продал ещё ловушек , все отлично
Жанна Константинова
Жанна Константинова
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Заказывали усиленную обработку от клопов холодный туман , прошло больше трёх месяцев клопов нету, был мастер Иван.
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