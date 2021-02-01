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САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ В МОСКВЕ И МО.

Уничтожение насекомых, грызунов, бактерий
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Мы ведущая служба санэпидемстанции (СЭС) в Москве и МО по борьбе с паразитическими насекомыми (ТОП – 1 по результатам 2021 года Яндекс.Услуги), состоящая из профессионалов с многолетним опытом работы в сфере услуг дезинсекции. Качественная санитарная обработка в домах и квартирах по оптимальным фиксированным ценам обеспечивает полное уничтожение вредоносных насекомых различных видов без повторных обработок. Чистота помещения в руках сертифицированных СЭС специалистов.
После знакомства с объектом обработки – специалистами службы дезинсекции насекомых продумывается индивидуальный подход, производится подбор современных ликвидирующих препаратов, способов, как быстро и качественно провести процедуру. По выполнении работ, будут предложены удобные способы оплаты, дается гарантия стойкости результата.
Услуги дезинсекции насекомых, которые предоставляет наша санэпидемстанция, осуществляются в соответствии с действующими стандартами, состоянием здания, применимым законодательством, требованиями безопасности для здоровья людей, животных и окружающей среды. 

НАВСЕГДА УНИЧТОЖИМ:
обработка от блох

блох

клопов

обработка от муравьев

муравьев

обработка от клещей

клещей

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тараканов

моль

комаров

плесень

плесень

борщевик

борщевик

Преимущества нашей СЭС:

  • Срочный выезд в день заказа!
  • Работаем круглосуточно 24/7!
  • Только сертифицированные средства!
  • Гарантия от 1 года!
  • Обработка безопасна для детей и животных!
  • В соответсвии с СанПиН
  • Полная конфиденциальность!
  • Опыт работы более 10 лет!
  • Более 20 000 Благодарных семей!

ЭТО БЕЗОПАСНО

Нормативы

Обработка помещений от насекомых вредителей проводится строго по нормативам, определенными РосПотребНадзором и документами СанПиН 2.1.3.1375-03. Что гарантирует качественную и безопасную обработку помещений.

Влияние на здоровье детей и животных

Мы применяем исключительно качественные и высокоэффективные препараты 3-4 класса безопасности, не вредящие человеческому организму и домашним животным.

Полная конфиденциальность

Наши специалисты санэпидемстанции приедут на автомобиле без отличительных знаков, переоденутся у вас в помещении. Время обработки зависит от размера помещения.

Методы дезинсекции СЭС

Места обработки

Наша служба СЭС выполнит весь комплекс мероприятий по уничтожению на любом объекте

Квартиры и частные дома, дачи

дезинсекция кафе

Кафе, столовые, рестораны

Пищевые помещения

Дезинсекция клопов в магазинах и торговых центрах

Магазины и торговые центры

Складские помещения

Подвальные помещения

Гостиницы, отели, базы отдыха

Детские сады, учебные заведения

Медицинские учреждения

Получите быстрый расчет стоимости уничтожения вредителей

Мы быстро приедем и избавим Вас от вредителей раз и навсегда!​

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Только сертифицированные препараты

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Отзывы о работе нашей СЭС

Анна П.
Анна П.
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Все вовремя, как договорились . В 6 утра, подстроились под удобное для меня время. Ползучих больше не наблюдаю. Спасибо
Анна Сахарова
Анна Сахарова
Еще
Появились тараканы у нас ,ну решили сами избавиться ,увы не справились))нашла на сайте профиль Алексея ,чему до сих пор очень рада,приехал в оговорённое время ,(очень вежливый молодой человек)за 30 минут все обработал,мы погуляли это время))результат превзошёл все ожидания)))прошло больше двух недель ,и ни одного рыжего у нас не появляеться))можете смело к нему обращаться)
Борис М.
Борис М.
Еще
Быстро, а главное с хорошим результатом, честно, реально избавились от нежданных гостей, поселившихся в Квартире, без разрешения.
Ольга Барченкова
Ольга Барченкова
Еще
Сегодня приезжал молодой человек по имени Семён, провел в квартире дезинфекцию от клопов, остались очень хорошие впечатления, работу выполнил быстро и профессионально.
Ирина Егорова
Ирина Егорова
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У бабушки 93 лет завелись клопы в квартире. Обратилась к Алексею. На все вопросы ответил. Оперативно, быстро, качественно провел диагностику квартиры и обработал от клопов. Цена как обговаривали так и осталась без изменений. Буду обращаться ещё к нему для профилактики. И контактик сохраню.
Хрю Х.
Хрю Х.
Еще
Впечатления начиная с общения положительные. Молодой человек по имени Иван вычислил, что за нечисть проживает у меня в доме, после чего дал ЦУ по обработке поверхностей по окончании трех часов после использования яда. Дают гарантию год, надеюсь, не понадобится))
Гусь Антонов
Гусь Антонов
Еще
Все было быстро. Четко. И по делу. Запах впринципе не значимый. Гостей / тараканов/ пока не видно😂😂😂
Валерия Шаталова
Валерия Шаталова
Еще
Хочу выразить огромную благодарность! Спасибо за помощь! Все сделали быстро чётко и по факту. Результат потрясающий! Огромное профессионалы своего дела. Спасибо большое🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Алёна Бука
Алёна Бука
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1) Цену озвучил с самого начала и она никак не изменилась! (частенько встречаю такое у частных мастеров). 2) дочку кусал непонятно кто. Из насекомых, у нас в квартире встречались только кожееды и те редко и людей обычно не кусают! Но главное, что после обработки укусов нет. Кто бы это ни был, с нами он больше не живёт)) 3)Кот перенёс дезинсекцию на отлично! Вернули в квартиру через 4 часа после обработки, никаких проблем не возникло. Спасибо вам за работу 👍
Ирина В.
Ирина В.
Еще
25 января приехал Алексей на Челюскинскую. Потравил всех тараканов. Супер! Мне осталось только собрать дохлых таракашек и ВСЁ! Благодарю Алексея за качественную работу и пунктуальность.
Екатерина Г.
Екатерина Г.
Еще
Делала дезинфекцию от тараканов в целях профилактики, человек грамотно подошёл к работе, все нужные места обработал. Хоть тараканов не было, обработка была по времени не на скорую руку. Качественно и недорого, результатом довольна.
Вячеслав Сердюков
Вячеслав Сердюков
Еще
Большое спасибо Алексею за оперативность и качественную работу. Все сделал грамотно, дал подробные инструкции. Клопов больше необнаружено!
Алексей Т.
Алексей Т.
Еще
Алексей с Иваном помогали удалить плесень в кварире. Списались в ватсаппе, оценили объем, договорились о времени и цене. Иван - очень вежливый и корректный молодой человек. Все что нужно обработал, все рассказал и объяснил. Видно - ребята хорошо разбираются в том, что делают. Работают честно. Это приятно. Спасибо за работу и сервис!
Rober d. S.
Rober d. S.
Еще
Быстро и результативно справились с проблемой. тараканов было много, понаблюдаем со временем, но работой абсолютно доволен. химикат довольно ядреный в плане запаха, это лучше учесть при обработке. хомячки не пострадали Спасибо, рекомендую!
Vova M.
Vova M.
Еще
Потрясающий профессионализм,видно что человек знает своё дело,и легко ответит на все вопросы простым языком,все сделало четко,быстро и самое главное качественно! Редкость в наше время соблюсти все эти пункты, огромное человеческое Спасибо! Работа была не из лёгких проводили дезинфекцию от насекомых в торговом центре, но совсем справился,без нареканий Благополучия вам !
Виктор Манько
Виктор Манько
Еще
Спасибо Алексею и его напарнику за спасение нас от клопов. Спим уже 3 дня спокойно. Спасибо! Рекомендую Алексея!
Екатерина С.
Екатерина С.
Еще
Всё супер. Быстро, не дорого, качественно!!!! Ребята за один раз избавили мою квартиру от клопов. Мягкую мебель выкидывать не пришлось,,, хотя другие "мастера" говорили, что от неё придётся избавиться! Приятно, что есть люди, которые выполняют свою работу качественно, а не просто деньги рубят😁 Сделали всё очень аккуратно и быстро. Телефончик их себе сохранили,,,, на всякий случай😁😁😁
Нелля З.
Нелля З.
Еще
Работой Алексея довольна. Дома завелись тараканы, своими силами вывести их не удалось. Алексей всего за одну процедуру избавил нас от этой заказы. Хорошо работает, спасибо.
Дмитрий м.
Дмитрий м.
Еще
У нас с соседями появилась проблема с тараканами , долго думали и совещались что делать , в итоге решили всем стояком скинуться и сделать обработку , стали искать в интернете службу , наткнулись на Алексея , почитали отзывы , позвонили пообщались , он приехал с напарником сделали нам хорошую скидку и все обработали , дали рекомендации и честную гарантию , работой остались довольны , Спасибо !!!
Валерия Чаликова
Валерия Чаликова
Еще
Вызывали службу три раза , это просто кошмар , по телефону говорят одно , на деле совсем другое, была проблема с клопами , приехали сказали что туман , по факту стали брызгать из распылителя , сказали так луче , ничего не перевернули , вонь страшная в итоге все без толку трубки не поднимают , в итоге стали искать дальше , наткнулись на Алексея , внушил доверие , он был занят, приехал его напарник Иван , сразу нашёл все очаги , вскрыл наличники , подлокотники , все перевернул , сделал сухую обработку туманом , запаха через три часа уже не было , спустя месяц все отлично , Спасибо огромное вам Алексей !!!
Андрей Кушанов
Андрей Кушанов
Еще
Вызывал Алексея два раза потравить тараканов , первый раз до ремонта когда обои везде были на половину оторваны , результат был хороший , второй раз вызвал его через две недели после того как все ободрал , он мне сразу сказал что есть вероятность повторной обработки , вот уже второй месяц и все отлично , спасибо Алексею , работает качественно и даёт честную гарантию. От подготовки квартиры и ее технического состояния тоже много зависит, имейте ввиду. Спасибо Алексей !!!!
Ольга Горькова
Ольга Горькова
Еще
Вызывали Алексея протравить тараканов в продуктовом магазине. Все знают, где еда, там и эти твари. Сами и ловушки ставили, и гелем мазали, все равно бегают. Решили вызывать профессионалов. Договаривались работу сделать в ночь, нам утром открываться. Алексей приехал, все осмотрел, пошел обработал, все ровно, без спешки, но и не тянулся. Утром, конечно, пришлось помыть все, но запаха не было, открылись, работали. Сейчас уже почти два месяца прошло, ни одного таракана не видно, молодец, спасибо. Работает по договору, берет не дорого, рекомендую.
Диана Ш.
Диана Ш.
Еще
Нужно было срочно провести дезинфекцию по уничтожению клопов, сами пробовали ранее, но безуспешно, вроде и специализированную химию использовали. Вызвали специалиста, все обработал так, что ни одного клопа затем видно не было, однако предупредил, что желательна повторная дезинфекция через пару недель.
Зарема Д.
Зарема Д.
Еще
Два раза в год заказываем дезинфекцию в детский сад. Здание очень старое, постоянно какие-то насекомые появляются. Крайний раз появились желтые муравьи. После обработки их и след простыл, мы снова остались очень довольны. Появление кого-то еще-неизбежно, мы это понимаем, но мы знаем что нам точно помогут справиться с этой проблемой. Спасибо.
Михаил
Михаил
Еще
Спасибо, что избавили нас от такой напасти как клопы. Вместе с домом достались, как бороться с ними понятия не имели. Посоветовали сделать дезинфекцию. Работу сотрудник произвел сертифицированными и безопасным препаратом. Клопы исчезли
Матвеева Валерия
Матвеева Валерия
Еще
Дезинфекция помещений давно уже требовалась в нашем здании и ваши услуги оказались как нельзя кстати. Вышло дешево, но качественно. Обязательно будем обращаться снова!
Konstantin Aksenov
Konstantin Aksenov
Еще
Очень хорошо обработали квартиру, помогло. Самостоятельно мы целый год не могли справиться с тараканами, а тут после одной обработки паразиты полностью исчезли и пока не возвращались
Софья Одинцова
Софья Одинцова
Еще
Спасибо Алексею избавил от тараканов и продал ещё ловушек , все отлично
Жанна Константинова
Жанна Константинова
Еще
Заказывали усиленную обработку от клопов холодный туман , прошло больше трёх месяцев клопов нету, был мастер Иван.
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этапы работы с сэс

Вы оставляете заявку или звоните
1 этап
Оцениваем степень зараженности
2 этап
Заключаем договор на уничтожение тараканов
3 этап
Заказчик изолируется
4 этап
Комплексно уничтожаем тараканов их личинки и яйца
5 этап
Вы получаете чистое помещение
Последний этап

Часто задаваемые вопросы

Мы применяем только сертифицированные препараты, одобренные Роспотребнадзором. Они безопасны для человека, животных и комнатных растений.

Дезинсектор проводит обработку в специальном влагозащитном костюме и профессиональном респираторе, как того требует техника безопасности для данного вида работ. Но не смотря на высокий профиль безопасности используемых химикатов, мы не рекомендуем заказчику находится в помещении на момент их распыления. Поскольку это может быть небезопасно для органов дыхания или кожных покровов, особенно для людей с отягощенным аллергическим анамнезом.

  • В среднем, обработка помещения площадью 100 кв.м. занимает около 40 минут. Но на продолжительность работы могут влиять такие факторы как: степень зараженности объекта, метод обработки, уровень подготовки помещения перед приездом специалиста и др.

После дезинсекции необходимо выдержать экспозицию (оседание частиц и выветривание паров химиката) 2-3 часа. А затем, находясь в помещении, дополнительно его проветрить около 30 минут.

После проветривания помещения будет сохраняться специфический запах, характерных для профессиональных препаратов – это сигнальная отдушка, которая указывает на то, что препарат нанесен на обработанные участки, а также предотвращает возможный контакт химиката с домашними животными.

Чтобы подготовиться к обработке от тараканов, необходимо произвести небольшие подготовительные работы:
● Помойте полы, особенно за бытовой техникой.
● Продукты питания уберите в холодильник или накройте туго пленкой.
● Вытащите содержимое шкафчиков на кухне, для качественной обработки внутренних поверхностей. Все продукты питания и посуду можно сложить на обеденный стол и замотать пленкой.
● Уберите мусорное ведро из-под раковины и освободите там место для обработки.
● Отодвиньте холодильник от стены для обработки его задней стенки.
● Снимите плинтус, закрывающий ножки на большинстве кухонных гарнитуров.
● Все то, что можно отодвинуть от стен на кухне — отодвигайте.
● Освободите санузлы от полотенец, халатов, и гигиенических принадлежностей, что бы была возможность обработать стены, и пол.
Помните, что обработка химикатами может представлять опасность при самостоятельном использовании, доверьте работу профессионалам. Мы выполняем все быстро и на высоком уровне.

Если в помещении поселились насекомые, то они очень быстро распространятся и по другим комнатам. Поэтому необходимо обрабатывать не только одну комнату, где вы обнаружили нежелательных гостей, но и все возможные места их гнездования.

МЕТОДЫ обработки нашей службы сэс

При борьбе с насекомыми мы используем множество методов, которые определяются индивидуально для удовлетворения потребностей клиента.

Дезинсекция классическим способом (распыление, опрыскивание)

Он заключается в распылении жидких инсектицидов под давлением с использованием различных типов опрыскивателей (ручного или компрессорного).
Метод распыления в СЭС является наиболее часто используемой формой дезинсекции. Для распыления используются главным образом водные растворы инсектицидов, применяя их в местах пребывания насекомых или на пути их миграции. Его можно использовать для борьбы с любым типом насекомых.
Распыление в основном используется для обработки высоких и просторных помещений, а также для работы на открытых пространствах.
Метод характеризуется отличным проникновением действующих веществ в труднодоступные места. Опрыскивание эффективно в борьбе как с летающими – комарами, мухами, бабочками и бегущими насекомыми, так и бегающими – пруссаками, тараканами и клопами.

Уничтожение насекомых холодным туманом

Принцип дезинсекции холодным туманом сводится к распрыскиванию сверхмелких частиц специального раствора – инсектицида. Размер распрыскиваемых частиц не превышает 80 микрон, что обеспечивает проникновение действующего вещества во все щели и трещины. Образование тумана происходит с помощью генератора: воздух, вырабатываемый компрессором, направляется на инсектицид, вместе с которым потом распыляется в виде облака и оседает на поверхностях, попадая даже в самые труднодоступные места.

Выделяют следующие типы генераторов:

  • аэрозольные;
  • дисковые;
  • ультразвуковые.

Стоит отметить, что для эффективности результата, немало важен выбор действующего вещества. Например, для обработки от тараканов успешно применяются К-Отрин, ГЕТ или Сольфак; при обработке от клопов – Дельта-Зона, Синузан, Минап-22, Тетрикс, Ксулат.

Дезинсекция гелем (использование отравленных приманок)

Дезинсекция используется для борьбы с муравьями, тараканами и пруссаками. Он заключается в точном применении инсектицида с консистенцией геля в местах вредителей и на пути их миграции. Благодаря точечному применению препарата, дезинфекцию можно применять в общественных помещениях (детские сады, школы, гостиницы, кафе, бары, рестораны, продуктовые магазины, оптовые склады и т.д.). Обработка может проводиться в присутствии детей и животных, поскольку гель применяется точечно в труднодоступных местах. Средства наносятся специальным пистолетом в определенных местах и дозах. Это наиболее безопасный и безвредный метод дезинсекции. Смерть насекомого происходит в результате приема препарата, содержащего привлекательные питательные вещества и инсектицид.

Зачем выбирать дезинсекцию гелем?

Дезинсекция гелем эффективна как в односемейных домах, так и в многоквартирных домах, он безопасен и долговечен – защищает квартиру в течение многих месяцев или даже лет. Часто используется в ресторанах, отелях, барах и т.д. Отлично работает при комплексной обработке.
Не нужно убирать продукты и одежду перед применением геля. Действующее вещество герметизирует наиболее важные места потенциального проникновения насекомых. Нет необходимости проветривать и покидать помещение после дезинсекции или во время. Поэтому данный способ дезинсекции применяется в гастрономии, больницах, отелях, детских садах и других общественных местах.
Инсектициды в форме геля могут использоваться в присутствии членов семьи или служащих без необходимости прерывания рабочего процесса. Гель безопасен для детей и животных, а также не вызывает осложнений у аллергиков.
Современные меры, используемые нами, способны эффективно уничтожать насекомых, устойчивых к наиболее часто используемым инсектицидам, гелевые агенты действуют по принципу пищевого отравления.

Обработка от насекомых сыпучими веществами

Используется для нанесения пылевидных веществ (диатомовая земля, борная кислота и инсектициды) в виде порошков и пыли с использованием сильфонов и пылесосов.
Препараты в пыльной форме наносят на поверхности, где невозможно использовать жидкие дезинсектирующие средства, например, электроника, а также там, где задача используемого вещества заключается в переносе его насекомыми.
Способ эффективен для борьбы с осами, шершнями, тараканами, муравьями, клопами, блохами и т.д.

Дезинсекция газированием

Фумигация, газообразование – используется для борьбы с бегущими и летающими насекомыми, то есть блохами, клопами, мотыльком, тараканами и др. Дезинсекция газированием основана на использовании химических препаратов, которые образуют летучие соединения и пары. Активное вещество оказывает летальный эффект для насекомых через дыхательные пути. При применении данного способа человеку и животным необходимо покинуть помещение на 12-48 часов.

Эффективность дезинсекции газированием.

Этот способ на протяжении многих лет был самым популярным способом борьбы с насекомыми. Это не означает, что он был полностью эффективным — он был довольно быстрым и простым способом уничтожения любых насекомых.
Но, с 1996 года использовать газы в жилых зданиях, больницах, школах, детских садах, домах престарелых, продовольственных складах было запрещено. Эти препараты могут использоваться только для дезинсекции нежилых, отдельно стоящих зданий, например, новострои.
Инсектицид в газообразном состоянии запрещен в сельском хозяйстве с 2008 года.
С 2012 года запрещено их производство, а имеющиеся запасы ликвидированы. С 2013 года полностью запрещен на законодательном уровне (производство, импорт, использование).
Это, по-видимому, является логическим следствием Женевского протокола 1925 года, который запрещает использование химических средств и Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года. Проанализировав это, Европейская комиссия пришла к выводу, что фосфорорганическое соединение опасно для людей не только во время военных действий, но и в быту.
В настоящее время под термином газирование дымом, аэрозолирование и т.д. подразумевает обработку комнаты с помощью дымовых свечей для избавления от нежелательных насекомых, то есть клопов, пруссаков, тараканов, мотыльков, муравьев и других.

Дизинсекция методом замораживания — холодной сушки (сухой лед)

100% — ный органический метод, используемый в Москве и Московской области на данный момент только нашей службой дезинсекции. Этот метод заключается в использование жидкого диоксида углерода. Во время применения специализированного агрегата синтезируется сухой лед температурой -78 °C.
Такая низкая температура позволяет мгновенно охлаждать поверхность, подвергающуюся обработке по отношению к окружающей среде, примерно на 100 °C и кристаллизовать клетки живых организмов (насекомых и их яйца). Крионита рекомендуется в местах, где традиционные химические методы нежелательны. В основном дробеструйная обработка сухим льдом используется для борьбы с клопами.

Дезинфекция методом термического нагрева

Для выполнения работ по высокотемпературной дезинсекции (> 60 °C) используются специализированные нагревательные автономные агрегаты. Они нагревают воздух и объекты до заданных значений. В результате температурного воздействия в течение определенного периода времени насекомые, личинки и яйца погибают. Во время термической дезинсекции значения температуры от установленных датчиков контролируются на постоянной основе. Прогрев – это 100%-ный экологический метод уничтожения насекомых-вредителей.
В основном дезинфекция используется при ликвидации паразитов в складских помещения, где хранятся крупы и другие сыпучие продукты. Эффективен против мотыля, долгоносика и т.п.) В нашу службу СЭС за этим способом наиболее часто обращаются зернохранилища, мельницы, производственные предприятия и т.д.

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Индивидуальный предприниматель Сухов Алексей Владимирович ИНН 519053993782

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