Дезинсекция классическим способом (распыление, опрыскивание)

Он заключается в распылении жидких инсектицидов под давлением с использованием различных типов опрыскивателей (ручного или компрессорного).

Метод распыления в СЭС является наиболее часто используемой формой дезинсекции. Для распыления используются главным образом водные растворы инсектицидов, применяя их в местах пребывания насекомых или на пути их миграции. Его можно использовать для борьбы с любым типом насекомых.

Распыление в основном используется для обработки высоких и просторных помещений, а также для работы на открытых пространствах.

Метод характеризуется отличным проникновением действующих веществ в труднодоступные места. Опрыскивание эффективно в борьбе как с летающими – комарами, мухами, бабочками и бегущими насекомыми, так и бегающими – пруссаками, тараканами и клопами.

Уничтожение насекомых холодным туманом

Принцип дезинсекции холодным туманом сводится к распрыскиванию сверхмелких частиц специального раствора – инсектицида. Размер распрыскиваемых частиц не превышает 80 микрон, что обеспечивает проникновение действующего вещества во все щели и трещины. Образование тумана происходит с помощью генератора: воздух, вырабатываемый компрессором, направляется на инсектицид, вместе с которым потом распыляется в виде облака и оседает на поверхностях, попадая даже в самые труднодоступные места.

Выделяют следующие типы генераторов:

аэрозольные;

дисковые;

ультразвуковые.

Стоит отметить, что для эффективности результата, немало важен выбор действующего вещества. Например, для обработки от тараканов успешно применяются К-Отрин, ГЕТ или Сольфак; при обработке от клопов – Дельта-Зона, Синузан, Минап-22, Тетрикс, Ксулат.

Дезинсекция гелем (использование отравленных приманок)

Дезинсекция используется для борьбы с муравьями, тараканами и пруссаками. Он заключается в точном применении инсектицида с консистенцией геля в местах вредителей и на пути их миграции. Благодаря точечному применению препарата, дезинфекцию можно применять в общественных помещениях (детские сады, школы, гостиницы, кафе, бары, рестораны, продуктовые магазины, оптовые склады и т.д.). Обработка может проводиться в присутствии детей и животных, поскольку гель применяется точечно в труднодоступных местах. Средства наносятся специальным пистолетом в определенных местах и дозах. Это наиболее безопасный и безвредный метод дезинсекции. Смерть насекомого происходит в результате приема препарата, содержащего привлекательные питательные вещества и инсектицид.

Зачем выбирать дезинсекцию гелем?

Дезинсекция гелем эффективна как в односемейных домах, так и в многоквартирных домах, он безопасен и долговечен – защищает квартиру в течение многих месяцев или даже лет. Часто используется в ресторанах, отелях, барах и т.д. Отлично работает при комплексной обработке.

Не нужно убирать продукты и одежду перед применением геля. Действующее вещество герметизирует наиболее важные места потенциального проникновения насекомых. Нет необходимости проветривать и покидать помещение после дезинсекции или во время. Поэтому данный способ дезинсекции применяется в гастрономии, больницах, отелях, детских садах и других общественных местах.

Инсектициды в форме геля могут использоваться в присутствии членов семьи или служащих без необходимости прерывания рабочего процесса. Гель безопасен для детей и животных, а также не вызывает осложнений у аллергиков.

Современные меры, используемые нами, способны эффективно уничтожать насекомых, устойчивых к наиболее часто используемым инсектицидам, гелевые агенты действуют по принципу пищевого отравления.

Обработка от насекомых сыпучими веществами

Используется для нанесения пылевидных веществ (диатомовая земля, борная кислота и инсектициды) в виде порошков и пыли с использованием сильфонов и пылесосов.

Препараты в пыльной форме наносят на поверхности, где невозможно использовать жидкие дезинсектирующие средства, например, электроника, а также там, где задача используемого вещества заключается в переносе его насекомыми.

Способ эффективен для борьбы с осами, шершнями, тараканами, муравьями, клопами, блохами и т.д.

Дезинсекция газированием

Фумигация, газообразование – используется для борьбы с бегущими и летающими насекомыми, то есть блохами, клопами, мотыльком, тараканами и др. Дезинсекция газированием основана на использовании химических препаратов, которые образуют летучие соединения и пары. Активное вещество оказывает летальный эффект для насекомых через дыхательные пути. При применении данного способа человеку и животным необходимо покинуть помещение на 12-48 часов.

Эффективность дезинсекции газированием.

Этот способ на протяжении многих лет был самым популярным способом борьбы с насекомыми. Это не означает, что он был полностью эффективным — он был довольно быстрым и простым способом уничтожения любых насекомых.

Но, с 1996 года использовать газы в жилых зданиях, больницах, школах, детских садах, домах престарелых, продовольственных складах было запрещено. Эти препараты могут использоваться только для дезинсекции нежилых, отдельно стоящих зданий, например, новострои.

Инсектицид в газообразном состоянии запрещен в сельском хозяйстве с 2008 года.

С 2012 года запрещено их производство, а имеющиеся запасы ликвидированы. С 2013 года полностью запрещен на законодательном уровне (производство, импорт, использование).

Это, по-видимому, является логическим следствием Женевского протокола 1925 года, который запрещает использование химических средств и Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года. Проанализировав это, Европейская комиссия пришла к выводу, что фосфорорганическое соединение опасно для людей не только во время военных действий, но и в быту.

В настоящее время под термином газирование дымом, аэрозолирование и т.д. подразумевает обработку комнаты с помощью дымовых свечей для избавления от нежелательных насекомых, то есть клопов, пруссаков, тараканов, мотыльков, муравьев и других.

Дизинсекция методом замораживания — холодной сушки (сухой лед)

100% — ный органический метод, используемый в Москве и Московской области на данный момент только нашей службой дезинсекции. Этот метод заключается в использование жидкого диоксида углерода. Во время применения специализированного агрегата синтезируется сухой лед температурой -78 °C.

Такая низкая температура позволяет мгновенно охлаждать поверхность, подвергающуюся обработке по отношению к окружающей среде, примерно на 100 °C и кристаллизовать клетки живых организмов (насекомых и их яйца). Крионита рекомендуется в местах, где традиционные химические методы нежелательны. В основном дробеструйная обработка сухим льдом используется для борьбы с клопами.

Дезинфекция методом термического нагрева

Для выполнения работ по высокотемпературной дезинсекции (> 60 °C) используются специализированные нагревательные автономные агрегаты. Они нагревают воздух и объекты до заданных значений. В результате температурного воздействия в течение определенного периода времени насекомые, личинки и яйца погибают. Во время термической дезинсекции значения температуры от установленных датчиков контролируются на постоянной основе. Прогрев – это 100%-ный экологический метод уничтожения насекомых-вредителей.

В основном дезинфекция используется при ликвидации паразитов в складских помещения, где хранятся крупы и другие сыпучие продукты. Эффективен против мотыля, долгоносика и т.п.) В нашу службу СЭС за этим способом наиболее часто обращаются зернохранилища, мельницы, производственные предприятия и т.д.