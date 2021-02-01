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Мы ведущая служба санэпидемстанции (СЭС) в Москве и МО по борьбе с паразитическими насекомыми (ТОП – 1 по результатам 2021 года Яндекс.Услуги), состоящая из профессионалов с многолетним опытом работы в сфере услуг дезинсекции. Качественная санитарная обработка в домах и квартирах по оптимальным фиксированным ценам обеспечивает полное уничтожение вредоносных насекомых различных видов без повторных обработок. Чистота помещения в руках сертифицированных СЭС специалистов.
После знакомства с объектом обработки – специалистами службы дезинсекции насекомых продумывается индивидуальный подход, производится подбор современных ликвидирующих препаратов, способов, как быстро и качественно провести процедуру. По выполнении работ, будут предложены удобные способы оплаты, дается гарантия стойкости результата.
Услуги дезинсекции насекомых, которые предоставляет наша санэпидемстанция, осуществляются в соответствии с действующими стандартами, состоянием здания, применимым законодательством, требованиями безопасности для здоровья людей, животных и окружающей среды.
ЭТО БЕЗОПАСНО
Используется:
Местное орошение или опрыскивание используется в детских садах, дошкольных учреждениях, частных домах и жилых квартирах.
Особенности метода:
Важным преимуществом этого способа является высокий профиль безопасности. Поэтому обработанное данным методом помещение пригодно к использованию уже через 2 часа после проветривания.
Места обработки
Квартиры и частные дома, дачи
Кафе, столовые, рестораны
Пищевые помещения
Магазины и торговые центры
Складские помещения
Подвальные помещения
Гостиницы, отели, базы отдыха
Детские сады, учебные заведения
Медицинские учреждения
Мы быстро приедем и избавим Вас от вредителей раз и навсегда!
этапы работы с сэс
Часто задаваемые вопросы
Мы применяем только сертифицированные препараты, одобренные Роспотребнадзором. Они безопасны для человека, животных и комнатных растений.
Дезинсектор проводит обработку в специальном влагозащитном костюме и профессиональном респираторе, как того требует техника безопасности для данного вида работ. Но не смотря на высокий профиль безопасности используемых химикатов, мы не рекомендуем заказчику находится в помещении на момент их распыления. Поскольку это может быть небезопасно для органов дыхания или кожных покровов, особенно для людей с отягощенным аллергическим анамнезом.
После дезинсекции необходимо выдержать экспозицию (оседание частиц и выветривание паров химиката) 2-3 часа. А затем, находясь в помещении, дополнительно его проветрить около 30 минут.
После проветривания помещения будет сохраняться специфический запах, характерных для профессиональных препаратов – это сигнальная отдушка, которая указывает на то, что препарат нанесен на обработанные участки, а также предотвращает возможный контакт химиката с домашними животными.
Чтобы подготовиться к обработке от тараканов, необходимо произвести небольшие подготовительные работы:
● Помойте полы, особенно за бытовой техникой.
● Продукты питания уберите в холодильник или накройте туго пленкой.
● Вытащите содержимое шкафчиков на кухне, для качественной обработки внутренних поверхностей. Все продукты питания и посуду можно сложить на обеденный стол и замотать пленкой.
● Уберите мусорное ведро из-под раковины и освободите там место для обработки.
● Отодвиньте холодильник от стены для обработки его задней стенки.
● Снимите плинтус, закрывающий ножки на большинстве кухонных гарнитуров.
● Все то, что можно отодвинуть от стен на кухне — отодвигайте.
● Освободите санузлы от полотенец, халатов, и гигиенических принадлежностей, что бы была возможность обработать стены, и пол.
Помните, что обработка химикатами может представлять опасность при самостоятельном использовании, доверьте работу профессионалам. Мы выполняем все быстро и на высоком уровне.
Если в помещении поселились насекомые, то они очень быстро распространятся и по другим комнатам. Поэтому необходимо обрабатывать не только одну комнату, где вы обнаружили нежелательных гостей, но и все возможные места их гнездования.
При борьбе с насекомыми мы используем множество методов, которые определяются индивидуально для удовлетворения потребностей клиента.
Он заключается в распылении жидких инсектицидов под давлением с использованием различных типов опрыскивателей (ручного или компрессорного).
Метод распыления в СЭС является наиболее часто используемой формой дезинсекции. Для распыления используются главным образом водные растворы инсектицидов, применяя их в местах пребывания насекомых или на пути их миграции. Его можно использовать для борьбы с любым типом насекомых.
Распыление в основном используется для обработки высоких и просторных помещений, а также для работы на открытых пространствах.
Метод характеризуется отличным проникновением действующих веществ в труднодоступные места. Опрыскивание эффективно в борьбе как с летающими – комарами, мухами, бабочками и бегущими насекомыми, так и бегающими – пруссаками, тараканами и клопами.
Принцип дезинсекции холодным туманом сводится к распрыскиванию сверхмелких частиц специального раствора – инсектицида. Размер распрыскиваемых частиц не превышает 80 микрон, что обеспечивает проникновение действующего вещества во все щели и трещины. Образование тумана происходит с помощью генератора: воздух, вырабатываемый компрессором, направляется на инсектицид, вместе с которым потом распыляется в виде облака и оседает на поверхностях, попадая даже в самые труднодоступные места.
Выделяют следующие типы генераторов:
Стоит отметить, что для эффективности результата, немало важен выбор действующего вещества. Например, для обработки от тараканов успешно применяются К-Отрин, ГЕТ или Сольфак; при обработке от клопов – Дельта-Зона, Синузан, Минап-22, Тетрикс, Ксулат.
Дезинсекция используется для борьбы с муравьями, тараканами и пруссаками. Он заключается в точном применении инсектицида с консистенцией геля в местах вредителей и на пути их миграции. Благодаря точечному применению препарата, дезинфекцию можно применять в общественных помещениях (детские сады, школы, гостиницы, кафе, бары, рестораны, продуктовые магазины, оптовые склады и т.д.). Обработка может проводиться в присутствии детей и животных, поскольку гель применяется точечно в труднодоступных местах. Средства наносятся специальным пистолетом в определенных местах и дозах. Это наиболее безопасный и безвредный метод дезинсекции. Смерть насекомого происходит в результате приема препарата, содержащего привлекательные питательные вещества и инсектицид.
Зачем выбирать дезинсекцию гелем?
Дезинсекция гелем эффективна как в односемейных домах, так и в многоквартирных домах, он безопасен и долговечен – защищает квартиру в течение многих месяцев или даже лет. Часто используется в ресторанах, отелях, барах и т.д. Отлично работает при комплексной обработке.
Не нужно убирать продукты и одежду перед применением геля. Действующее вещество герметизирует наиболее важные места потенциального проникновения насекомых. Нет необходимости проветривать и покидать помещение после дезинсекции или во время. Поэтому данный способ дезинсекции применяется в гастрономии, больницах, отелях, детских садах и других общественных местах.
Инсектициды в форме геля могут использоваться в присутствии членов семьи или служащих без необходимости прерывания рабочего процесса. Гель безопасен для детей и животных, а также не вызывает осложнений у аллергиков.
Современные меры, используемые нами, способны эффективно уничтожать насекомых, устойчивых к наиболее часто используемым инсектицидам, гелевые агенты действуют по принципу пищевого отравления.
Используется для нанесения пылевидных веществ (диатомовая земля, борная кислота и инсектициды) в виде порошков и пыли с использованием сильфонов и пылесосов.
Препараты в пыльной форме наносят на поверхности, где невозможно использовать жидкие дезинсектирующие средства, например, электроника, а также там, где задача используемого вещества заключается в переносе его насекомыми.
Способ эффективен для борьбы с осами, шершнями, тараканами, муравьями, клопами, блохами и т.д.
Фумигация, газообразование – используется для борьбы с бегущими и летающими насекомыми, то есть блохами, клопами, мотыльком, тараканами и др. Дезинсекция газированием основана на использовании химических препаратов, которые образуют летучие соединения и пары. Активное вещество оказывает летальный эффект для насекомых через дыхательные пути. При применении данного способа человеку и животным необходимо покинуть помещение на 12-48 часов.
Эффективность дезинсекции газированием.
Этот способ на протяжении многих лет был самым популярным способом борьбы с насекомыми. Это не означает, что он был полностью эффективным — он был довольно быстрым и простым способом уничтожения любых насекомых.
Но, с 1996 года использовать газы в жилых зданиях, больницах, школах, детских садах, домах престарелых, продовольственных складах было запрещено. Эти препараты могут использоваться только для дезинсекции нежилых, отдельно стоящих зданий, например, новострои.
Инсектицид в газообразном состоянии запрещен в сельском хозяйстве с 2008 года.
С 2012 года запрещено их производство, а имеющиеся запасы ликвидированы. С 2013 года полностью запрещен на законодательном уровне (производство, импорт, использование).
Это, по-видимому, является логическим следствием Женевского протокола 1925 года, который запрещает использование химических средств и Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года. Проанализировав это, Европейская комиссия пришла к выводу, что фосфорорганическое соединение опасно для людей не только во время военных действий, но и в быту.
В настоящее время под термином газирование дымом, аэрозолирование и т.д. подразумевает обработку комнаты с помощью дымовых свечей для избавления от нежелательных насекомых, то есть клопов, пруссаков, тараканов, мотыльков, муравьев и других.
100% — ный органический метод, используемый в Москве и Московской области на данный момент только нашей службой дезинсекции. Этот метод заключается в использование жидкого диоксида углерода. Во время применения специализированного агрегата синтезируется сухой лед температурой -78 °C.
Такая низкая температура позволяет мгновенно охлаждать поверхность, подвергающуюся обработке по отношению к окружающей среде, примерно на 100 °C и кристаллизовать клетки живых организмов (насекомых и их яйца). Крионита рекомендуется в местах, где традиционные химические методы нежелательны. В основном дробеструйная обработка сухим льдом используется для борьбы с клопами.
Для выполнения работ по высокотемпературной дезинсекции (> 60 °C) используются специализированные нагревательные автономные агрегаты. Они нагревают воздух и объекты до заданных значений. В результате температурного воздействия в течение определенного периода времени насекомые, личинки и яйца погибают. Во время термической дезинсекции значения температуры от установленных датчиков контролируются на постоянной основе. Прогрев – это 100%-ный экологический метод уничтожения насекомых-вредителей.
В основном дезинфекция используется при ликвидации паразитов в складских помещения, где хранятся крупы и другие сыпучие продукты. Эффективен против мотыля, долгоносика и т.п.) В нашу службу СЭС за этим способом наиболее часто обращаются зернохранилища, мельницы, производственные предприятия и т.д.